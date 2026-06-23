'जेलर 2' में कैमियो कर सकते हैं ऋतिक रोशन

रजनीकांत की 'जेलर 2' में कैमियो करेंगे ऋतिक रोशन? मिला बड़ा संकेत

लेखन ज्योति सिंह 10:27 am Jun 23, 202610:27 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत इस साल दर्शकों को बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' का तोहफा देने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस परियोजना से ऋतिक रोशन भी जुड़ गए हैं। बताया गया था कि वह फिल्म में एक कैमियो का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे, जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसने ऋतिक के 'जेलर 2' से जुड़ने की अटकलों को हवा दे दी।