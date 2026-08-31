समय रैना को लेकर नई अटकलें शुरू

समय रैना लिंक्डइन के 'संचार और नैतिकता प्रमुख' बन गए? जानिए वायरल दावे का सच

लेखन ज्योति सिंह 11:53 am Aug 31, 202611:53 am

क्या है खबर?

कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर चर्चा में आकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने लिंक्डइन में 'संचार और नैतिकता प्रमुख' का पद संभाल लिया है। न्यूज 18 के मुताबिक, फिलहाल ऐसा दावा करने वाला वायरल स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फर्जी है। यही नहीं, लिंक्डइन की ओर से भी अब तक रैना के कंपनी में शामिल होने की कोई विश्वसनीय घोषणा नहीं की गई है।