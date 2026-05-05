इरफान खान की फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' 25 साल बाद हुई रिलीज, जानिए कहां देख सकेंगे

साल 2000 में बनकर तैयार हुई फिल्म 'द लास्ट टेनेंट' को द साल्ट इंक के यूट्यूब पेज पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को सार्थक दासगुप्ता ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि निर्माण उन्होंने नीना के साथ मिलकर किया है। इरफान की 6वीं पुण्यतिथि पर 29 अप्रैल को फिल्म रिलीज हुई, जिससे अभिनेता के फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। इस फिल्म में अभिनेता ने एक युवा लड़के का किरदार निभाया है।

कारण

इस कारण समय पर नहीं हुई थी रिलीज

2 दशक से भी ज्यादा समय पहले बनकर तैयार होने के बावजूद, 'द लास्ट टेनेंट' काे उस वक्त रिलीज नहीं किया जा सका था, क्योंकि इसका मूल फुटेज खो गया था। कई साल तक इस परियोजना पर ताला लग गया। बाद में, निर्देशक को फिल्म का एक पुराना VHS टेप मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म पर दोबारा से काम शुरू किया और आखिरकार इसे यूट्यूब पर रिलीज किया है। इसे अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।