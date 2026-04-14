'इंसीडियस: आउट ऑफ द फर्दर' का ट्रेलर जारी, रूह कंपाने वाली फ्रैंचाइजी वापसी को तैयार

लेखन ज्योति सिंह 11:38 am Apr 14, 202611:38 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की चर्चित हॉरर फ्रैंचाइजी 'इंसीडियस' अपनी 6वीं किस्त के साथ लौटने को तैयार है। सोनी ने लास वेगास में आयोजित 'सिनेमाकॉन' 2026 में 'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' का ट्रेलर पेश किया। जैकब चेस द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म ऐसी डरावनी अवधारणा पर आधारित है, जहां सिर्फ मृतकों की आत्माएं निवास करती हैं। ट्रेलर के साथ फिल्म की रिलीज तारीख भी बताई गई है। यह 21 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है।