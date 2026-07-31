रणबीर कपूर के 'राम' अवतार पर इंदिरा कृष्णन ने किया बड़ा दावा, बोलीं- किसी और को भगवान राम के रूप में नहीं देख सकते

'रामायण' का नया ट्रेलर सामने आने के बाद हर कोई रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार की चर्चा कर रहा है। फिल्म में रानी कौशल्या का किरदार निभा रहीं इंदिरा कृष्णन का मानना है कि रणबीर ही इस भूमिका के लिए सबसे सही हैं।

उन्होंने साफ तौर पर कहा, 'मैं रणबीर के अलावा किसी और को भगवान राम के रूप में नहीं देख सकती।'

इंदिरा कृष्णन ने रणबीर की कड़ी मेहनत की भी खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'एनिमल' जैसी फिल्म में देखने के बाद दर्शक रणबीर को 'रामायण' में देखकर जरूर चौंक जाएंगे।