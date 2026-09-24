'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' विवादों में घिरा

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2': मुकेश छाबड़ा और नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज, जानिए पूरा मामला

लेखन ज्योति सिंह 02:02 pm Sep 24, 202602:02 pm

क्या है खबर?

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' किसी न किसी कारण से लगातार विवादों में घिरा हुआ है। कुछ दिन पहले, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, भुवन बाम और स्टैंड-अप कॉमेडियन कौस्तुभ अग्रवाल पैनलिस्ट बनकर शो में आए थे। एपिसोड में कथित तौर पर अनुचित भाषा और टिप्पणियों के इस्तेमाल को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत अनुराग श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति द्वारा कराई गई।