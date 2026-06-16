AI सीरीज 'विक्रम बेताल: नर पिशाचिनी' का ऐलान

हिस्ट्रीवर्स ने AI सीरीज 'विक्रम बेताल' का ऐलान किया, जानिए कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 04:37 pm Jun 16, 202604:37 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार पर पहली बार AI निर्मित सीरीज 'महाभारत' लाने वाले कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क ने अपने हिस्ट्रीवर्स में एक नई श्रृंखला को जोड़ा है। उन्होंने AI आधारित 'विक्रम और बेताल: नर पिशाचिनी' नाम की सीरीज का आधिकारिक ऐलान किया है। यह सीरीज राजा विक्रमादित्य और बेताल की आत्मा की प्राचीन भारतीय लोक परंपरा पर आधारित होगी। इसके पीछे निर्माताओं का उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को आधुनिक तकनीकों की मदद से जनता के सामने पेश करना है।