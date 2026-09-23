इम्तियाज अली की बेटी की हुई सगाई

इम्तियाज अली की बेटी इदा ने की सगाई, जानिए कौन हैं निर्देशक के होने वाले दामाद

लेखन ज्योति सिंह 09:57 am Sep 23, 202609:57 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू किया है। उन्होंने एक निजी समारोह के दौरान अपने लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे कृष अग्रवाल के साथ सगाई कर ली है। फिल्म निर्माता ने सगाई की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और फैंस से बेटी व होने वाले दामाद के लिए आशीर्वाद मांगा। इससे पहले, कृष ने नॉर्वे में बर्फीली पहाड़ियों के बीच घुटने पर बैठकर इदा को प्रपोज किया था।