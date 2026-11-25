ट्रेलर की शुरुआत करण (अविनाश) और रोशनी (अदिति) से होती है, जिनका रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका है।

कहानी में मोड़ तब आता है, जब प्रद्युम्न (अर्जुन) की एंट्री होती है और उसके प्रति रोशनी की भावनाएं बढ़ने लगती हैं। इसी प्यार, शादी और अफेयर की कशमकश को इम्तियाज ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है।

'ओ साथी रे' सीरीज प्यार, समर्पण और किसी को आजाद छोड़ देने के जज्बातों को दर्शाती है। इसका प्रीमियर 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा।