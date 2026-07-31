'मैं वापस आऊंगा' ने सिनेमाघरों में पूरे किए 50 दिन, अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धमाल

इम्तियाज ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के 50 दिन पूरे होने पर खुशी जताई। उन्होंने इस उपलब्धि को 'रेयर फीट' बताया और उन सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया, जो फिल्म की कहानी से जुड़ पाए।

बंटवारे के दौर में 2 पीढ़ियों की कहानी को दिखाती इस फिल्म में वेदंग रैना और शरवरी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। अगर आप सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं देख पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं।

यह 7 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। खास बात यह है कि इम्तियाज इसी साल शरवरी और वेदंग रैना के साथ एक और रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं।