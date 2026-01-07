'धुरंधर' की रफ्तार 33वें दिन पड़ी धीमी, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का बुरा हाल

'धुरंधर' की रफ्तार 33वें दिन पड़ी धीमी, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का बुरा हाल
क्या है खबर?
रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ने लगी है। पिछले साल 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज यह फिल्म लगातार दोहरे नंबरों में कमाई कर रही थी, लेकिन अब कमाई सिंगल आंकड़े में थमती दिख रही है। दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'इक्कीस' रिलीज के बाद से ही संघर्ष कर रही है। वीकेंड पर ठीक-ठाक कमाने के बाद इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी गई है। आइए जानें दोनों फिल्मों का कारोबार।
कमाई
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 33वें दिन 4.75 करोड़ कमाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 32वें दिन भी इसने बॉक्स ऑफिस पर 4.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस तरह 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी 'धुरंधर' का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोगार 781.75 करोड़ रुपये हो गया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी प्रमुख किरदार में हैं।
इक्कीस
'इक्कीस' की कमाई में भारी गिरावट
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्कीस' का हाल बॉक्स ऑफिस पर बेहाल होते नजर आ रहा है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिसके बाद कुल कारोबार 23 करोड़ रुपये हुआ है। पहले ही हफ्ते में फिल्म की येह दुर्दशा निर्माताओं के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। दरअसल, माना जा रहा था कि 'इक्कीस' को नए साल में रिलीज का फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।