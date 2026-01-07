'धुरंधर' और 'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' की रफ्तार 33वें दिन पड़ी धीमी, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का बुरा हाल

क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ने लगी है। पिछले साल 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज यह फिल्म लगातार दोहरे नंबरों में कमाई कर रही थी, लेकिन अब कमाई सिंगल आंकड़े में थमती दिख रही है। दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की देशभक्ति पर आधारित फिल्म 'इक्कीस' रिलीज के बाद से ही संघर्ष कर रही है। वीकेंड पर ठीक-ठाक कमाने के बाद इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी गई है। आइए जानें दोनों फिल्मों का कारोबार।