'इक्का' की रिलीज तारीख आई

'इक्का' में सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच सबसे बड़ी जंग, इस दिन होगा महा-मुकाबला

लेखन नेहा शर्मा 01:57 pm Jun 13, 202601:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 2 दिग्गज कलाकार सनी देओल और अक्षय खन्ना जल्द ही एक धमाकेदार कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में आमने-सामने नजर आने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने उनकी आगामी फिल्म 'इक्का' का एक बेहद दमदार और नया पोस्टर जारी कर दिया है, जिसके साथ ही फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना और सनी देओल के कड़क अंदाज से सजी ये फिल्म किस दिन दर्शकों के बीच आएगी।