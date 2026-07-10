'इक्का' रिव्यू: कोर्टरूम ड्रामा या सीरियल? सनी देओल-अक्षय खन्ना की फिल्म देख जनता ने पकड़ा सिर

लेखन नेहा शर्मा 05:17 pm Jul 10, 202605:17 pm

क्या है खबर?

पिछले काफी समय से सनी देओल अपनी फिल्म 'इक्का' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म से जुड़ी खास बात ये है कि इसके जरिए उन्होंने सालों बाद अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ किसी फिल्म में वापसी की है और दूसरा ये कि 'इक्का' सनी की पहली ऐसी फिल्म है, जो सीधे OTT पर रिलीज हुई है। अब जबकि फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है तो आइए जानते हैं जनता की कसौटी पर ये खरी उतरी या नहीं।,