ऋतिक रोशन के बेटे का संगीत में डेब्यू, परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे रेहान रोशन

ऋतिक रोशन के बेटे का संगीत में डेब्यू, परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे रेहान रोशन
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन और उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान के बेटे, रेहान रोशन ने संगीत जगत में अपना पर्दापण किया है। उन्होंने अपने पहले सिंगल म्यूजिक वीडियो 'दिस हेवनली प्लेस' के साथ एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में शुरुआत की, जिसकी झलक अभिनेता ने फैंस को दिखाई है। इस गाने में रेहान ने गायक-गीतकार और गिटारवादक की भूमिका निभाई है। इसका निर्माण सूडान ने किया है, जबकि अंकुर तिवारी ने आर्टिस्ट्स एंड रेपरटॉयर (A&R) के रूप में काम किया है।
तारीफ
ऋतिक ने बेटे के गाने पर लिखा खूबसूरत पोस्ट
अभिनेता ने गाने का वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'रे, तुम जन्म से ही एक खास समझ लेकर आए हो: मुझे इस पर पूरा भरोसा है। यही मुझे निडर बनाता है।'
रेहान को काले और सफेद बैकग्राउंड में एकॉस्टिक सेटअप पर गाते और गिटार बजाते देखा जा सकता है।
बता दें, रोशन परिवार का संगीत से पुराना जुड़ाव रहा है। ऋतिक के चाचा राजेश रोशन भी संगीतकार हैं।
अपने परिवार की विरासत को अब रेहान आगे बढ़ा रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने का वीडियो
You were born with an innate wisdom Ray: I trust it so much. It makes me fearless ♥️ https://t.co/fh6pj5lOpo— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 28, 2026