ऋतिक रोशन के बेटे का संगीत में डेब्यू, परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे रेहान रोशन

अभिनेता ने गाने का वीडियो जारी करते हुए लिखा, 'रे, तुम जन्म से ही एक खास समझ लेकर आए हो: मुझे इस पर पूरा भरोसा है। यही मुझे निडर बनाता है।'

रेहान को काले और सफेद बैकग्राउंड में एकॉस्टिक सेटअप पर गाते और गिटार बजाते देखा जा सकता है।

बता दें, रोशन परिवार का संगीत से पुराना जुड़ाव रहा है। ऋतिक के चाचा राजेश रोशन भी संगीतकार हैं।

अपने परिवार की विरासत को अब रेहान आगे बढ़ा रहे हैं।