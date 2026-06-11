ऋतिक रोशन की हॉलीवुड पर नजर? एजेंसी से मिलाया हाथ

फिल्म

अभिनेता के साथ निर्माता भी बन चुके हैं ऋतिक

ऋतिक काफी समय से अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन वह खुद कर रहे हैं। फिल्म में उन्हें अपने किरदार 'कृष्णा मेहरा' के रूप में वापसी करते हुए देखा जाएगा। यह भी तय हो चुका है कि उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी वापसी करेंगी, जो 'कृष 2' और 'कृष 3' में दिखी थीं। इसके अलावा, ऋतिक अपने प्रोडक्शन HRX फिल्म्स के तहत, पहली निर्मित फिल्म 'स्टॉर्म' में व्यस्त चल रहे हैं।