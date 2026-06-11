ऋतिक रोशन की हॉलीवुड पर नजर? एजेंसी से मिलाया हाथ
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन अपने करियर में सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित वैश्विक मीडिया कंपनी एनोनिमस कंटेंट के साथ हाथ अनुबंध किया है। इस कंपनी को प्रीमियम कंटेंट का निर्माण करने और दुनिया के कुछ सबसे प्रशंसित निर्देशकों, लेखकों और अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। एनोनिमस कंटेंट संग ऋतिक की साझेदारी ने अटकलें तेज कर दी हैं कि अभिनेता हॉलीवुड की दुनिया में अपने लिए कोई मौका तलाश रहे हैं।
अनुबंध
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे अभिनेता
ऋतिक की किसी हॉलीवुड परियोजना का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मनोरंजन जगत की सबसे प्रभावशाली टैलेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शन कंपनियों में से एक के साथ उनका अनुबंध भविष्य के लिए एक संकेत देता है। इससे साफ है कि अभिनेता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। खबरों के अनुसार, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, राधिका ऑप्टे, सोनम कपूर और विद्युत जामवाल समेत कई सितारे हॉलीवुड एजेंसियों द्वारा प्रतिनिधित्व हासिल कर रहे हैं।
फिल्म
अभिनेता के साथ निर्माता भी बन चुके हैं ऋतिक
ऋतिक काफी समय से अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन वह खुद कर रहे हैं। फिल्म में उन्हें अपने किरदार 'कृष्णा मेहरा' के रूप में वापसी करते हुए देखा जाएगा। यह भी तय हो चुका है कि उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी वापसी करेंगी, जो 'कृष 2' और 'कृष 3' में दिखी थीं। इसके अलावा, ऋतिक अपने प्रोडक्शन HRX फिल्म्स के तहत, पहली निर्मित फिल्म 'स्टॉर्म' में व्यस्त चल रहे हैं।