ऋतिक रोशन की इकलौती फिल्म, जो रेटिंग में निकली नंबर 1; विदेशों में भी बजा डंका

बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन 52 साल के हो गए हैं। अपनी फिटनेस और लुक्स से युवाओं को टक्कर देने वाले ऋतिक ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके करियर की उस इकलौती फिल्म की, जो न केवल IMDb पर ऋतिक की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म बनी, बल्कि जिसने पुरस्कारों से उनकी झोली भी भर दी। आइए जानें ऋतिक की उसी यादगार फिल्म के बारे में।

फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' ने झटके थे 35 पुरस्कार हम बात कर रहे हैं साल 2011 में आई 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' की। ऋतिक ने 'सुपर 30' और 'अग्निपथ' जैसी कई शानदार फिल्में की हैं, लेकिन 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' इकलौती ऐसी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि इसे IMDb पर 8.2 रेटिंग के साथ ऋतिक की टॉप फिल्म बना दिया। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने उस साल पुरस्कारों की झड़ी भी लगा दी थी। फिल्म ने अलग-अलग श्रेणियों में कुल 35 पुरस्कार जीते थे।

कहानी ऋतिक, अभय और फरहान की दोस्ती की एक यादगार दास्तान फिल्म में ऋतिक ने 'अर्जुन' नाम के एक युवक का किरदार निभाया। अर्जुन एक ऐसा इंसान है, जो केवल काम, पैसे और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। कहानी तब मोड़ लेती है, जब अर्जुन अपने बचपन के दोस्तों कबीर (अभय देओल) और इमरान (फरहान अख्तर) के साथ एक 'बैचलर ट्रिप' पर निकलता है। जोया अख्तर के निर्देशन में बनी ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब तक हमारे दिल में बेताबियां हैं, तब तक जिंदा हैं हम।

Advertisement

कमाई सिर्फ देश ही नहीं, सात समंदर पार भी चला ऋतिक का जादू फिल्म को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। ये फिल्म 2011 की विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में ऋतिक का जादू सिर चढ़कर बोला था। फिल्म की कहानी और ऋतिक के किरदार 'अर्जुन' के बदलाव ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि लोग बार-बार इसे देखने सिनेमाघरों में पहुंचे। 45 करोड़ रुपये के बजट में इसने 153 करोड़ रुपये कमाए थे।

Advertisement