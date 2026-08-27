ऋतिक रोशन के माता-पिता ने किराये पर दिया अपना फ्लैट, 3 साल के लिए हुआ समझौता

शुरुआती मासिक किराया 5 लाख रुपये है। 3 साल की अवधि के दौरान किराये में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

पहले साल में मासिक किराया 5 लाख रुपये होगा, जिससे वार्षिक आय 60 लाख रुपये होगी। दूसरे साल में 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराया 5.25 लाख प्रतिमाह हो जाएगा। इससे वार्षिक किराया 63 लाख होगा।

इसी तरह, तीसरे साल में किराया 5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 5.51 लाख रुपये हो जाएगा, जिससे वार्षिक किराया लगभग 66.15 लाख रुपये होगा।