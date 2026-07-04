सिर्फ 'अल्फा' ही नहीं, इन फिल्मों में भी कैमियो कर छा गए थे ऋतिक रोशन

'अल्फा' से पहले इन फिल्मों में भी अपने कैमियो से महफिल लूट चुके ऋतिक रोशन

लेखन अंशिका शुक्ला 09:16 am Jul 04, 202609:16 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' में ऋतिक रोशन कैमियो भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में वो मेजर कबीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में उनके कैमियो की खूब तारीफ हो रही है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब ऋतिक किसी फिल्म में विशेष भूमिका में नजर आए हों। इससे पहले भी वह कई फिल्मों में यादगार कैमियो कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी ऐसी फिल्मों की पूरी सूची।