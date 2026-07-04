'अल्फा' से पहले इन फिल्मों में भी अपने कैमियो से महफिल लूट चुके ऋतिक रोशन
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' में ऋतिक रोशन कैमियो भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में वो मेजर कबीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में उनके कैमियो की खूब तारीफ हो रही है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब ऋतिक किसी फिल्म में विशेष भूमिका में नजर आए हों। इससे पहले भी वह कई फिल्मों में यादगार कैमियो कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी ऐसी फिल्मों की पूरी सूची।
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'ओम शांति ओम' और 'डॉन 2'
साल 2007 में रिलीज हुई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की सुपरहिट फिल्म 'ओम शांति ओम' के लोकप्रिय गाने 'दीवानगी दीवानगी' में ऋतिक ने खास कैमियो किया था। इसके बाद वो 2011 में रिलीज हुई शाहरुख की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डॉन 2' में भी विशेष भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने विलेन डॉन के गुप्त रूप से जुड़ा एक अहम कैमियो निभाकर दर्शकों को चौंका दिया था।
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'लक बाय चांस' और 'टाइगर 3'
साल 2009 में रिलीज हुई जोया अख्तर की फिल्म 'लक बाय चांस' में फरहान अख्तर और कोंकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म में ऋतिक ने जफर खान के किरदार में एक खास कैमियो किया था। उधर साल 2023 में रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ की 'टाइगर 3' में भी ऋतिक ने YRF स्पाई यूनिवर्स के अपने लोकप्रिय किरदार कबीर के रूप में दमदार कैमियो कर दर्शकों का ध्यान खींचा था।
जानकारी
'जेलर 2'
सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' में ऋतिक एक दमदार एक्शन कैमियो करते नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में वो एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। ये फिल्म अक्टूबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।