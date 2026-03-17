ऋतिक रोशन ने प्राइम वीडियो के साथ खेला बड़ा दांव, किया नई फिल्म का ऐलान

नई पारी

फिल्म 'मेस' के साथ ऋतिक रोशन की नई पारी

अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कृष 4' के जरिए ऋतिक ने निर्देशन की कमान पहले ही संभाल रखी है। अब उन्हाेंने बतौर निर्माता भी अपनी नई पारी शुरू कर दी है जिसके तहत उनकी फिल्म 'मेस' का ऐलान हुआ है। 'लूटकेस' और 'क्रू' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके राजेश ए. कृष्णन भी इस परियोजना का हिस्सा होंगे। उन्होंने 'मेस' के निर्देशन की जिम्मेदारी उठाई है। इसके प्रोक्शन का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस ऐलान से फैंस भी काफी उत्सुक हैं।