हनी सिंह ने दिल्ली शो में मर्यादा लांघी तो मांगनी पड़ी माफी, क्यों चौतरफा घिरे रैपर?

मशहूर रैपर हनी सिंह फिर विवादों के केंद्र में हैं। दिल्ली में आयोजित एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के मंच पर हनी ने कुछ ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां कर दीं, जिसका वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि हनी को आधी रात को खुद कैमरे के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं।

कार्यक्रम भीड़ के जोश में हनी सिंह ने की सीमा पार ये वाकया दिल्ली में आयोजित गायक 'नानकू और करुण' के शो का है, जहां हनी अतिथि के रूप में पहुंचे थे। जोश से भरी भीड़ को देखकर हनी सिंह ने माइक संभाला, लेकिन बातों-बातों में वे युवाओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर गए, जिसे 'अश्लील और आपत्तिजनक' माना जा रहा है। शो के दौरान किसी ने हनी की इस टिप्पणी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा खड़ा हो गया।

आपत्तिजनक टिप्पणी मंच से हनी ने की गंदी बात वीडियो में हनी युवाओं के निजी जीवन को लेकर बेहद खुलेतौर पर बातें करते नजर आ रहे थे। हनी अपनी परफॉर्मेंस के बीच मंच से दिल्ली की कड़ाके की ठंड का जिक्र कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वहां मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, 'दिल्ली की ठंड! इसमें न गाड़ी में याैन संबंध बनाने में बड़ा मजा आता है, इतनी ठंड में गाड़ी में यौन संबंध बनाओ, पर प्लीज कंडोम का इस्तेमाल करो और सुरक्षित रहो।"

Advertisement

प्रतिक्रिया लोगाें की तीखी प्रतिक्रिया वीडियो देख लोगों ने हनी की जमकर आलोचना की। उनका तर्क था कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जहां हजारों युवा आपको सुन रहे हों, वहां इस तरह की सरेआम अश्लील बातें करना कलाकार की गरिमा के खिलाफ है। जनता के मुताबिक, सुरक्षित यौन संबंध का संदेश देना ठीक है, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल की गई भाषा अशालीन थी। कुछ ने कहा कि कॉन्सर्ट को मनोरंजन की जगह बनाना चाहिए, ना कि निजी जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का मंच।

Advertisement

प्रहार हनी सिंह पर भड़के महंत सीताराम दास इस विवाद की गूंज केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। महंत सीताराम दास ने रैपर के इस आचरण पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सार्वजनिक मंचों से इस तरह की अश्लीलता परोसने वाले लोग समाज के लिए कलंक हैं। उन्होंने कहा कि हनी सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। वो अश्लीलता फैला रहे हैं। उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए।