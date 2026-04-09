आयुष्मान खुराना की फिल्म को अपने संगीत से सजाएंगे हिमेश रेशमिया, सूरज बड़जात्या संग मिलाया हाथ
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और शरवरी की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म का निर्माण सूरज बड़जात्या कर रहे हैं, जिन्हें 'हम आपके हैं कौन' और 'विवाह' जैसी पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। खबर है कि संगीतकार हिमेश रेशमिया भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं। वो फिल्म में अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे। बता दें, 'प्रेम रतन धन पायो' (2015) के बाद, बड़जात्या और संगीतकार का ये दूसरा सहयोग होगा।
खुशी
फिल्म से जुड़कर उत्साहित हैं हिमेश
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बड़जात्या और रेशमिया के सहयोग की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "हिमेश रेशमिया ने फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का संगीत तैयार किया है। उन्होंने और सूरज बड़जात्या ने 'प्रेम रतन धन पायो' में साथ काम किया था और उन्हें वह अनुभव बहुत अच्छा लगा था। सूरज जी जानते थे कि हिमेश उनके मनचाहे गानों के लिए सही विकल्प होंगे। हिमेश भी इस परियोजना से जुड़कर बहुत खुश हुए हैं।"
गाने
हिमेश ने फिल्म में दिए हैं 7 गाने
सूत्र ने आगे कहा, "हिमेश ने इस फिल्म में 7 गाने दिए हैं। सूरज जी का स्पष्ट मानना था कि गाना सरल, भावपूर्ण और लोगों को पसंद आना चाहिए। हिमेश ऐसे गानों के उस्ताद हैं और उन्होंने उसी के अनुरूप गीत दिए हैं।" सूत्र ने यह भी बताया कि फिल्म का शीर्षक फिलहाल 'ये प्रेम मोल लिया' रखा गया है, जो बाद में बदल सकता है। इसकी शूटिंग मई, 2026 के पहले हफ्ते तक पूरी हो सकती है।