हिमेश रेशमिया और सूरज बड़जात्या ने फिर मिलाया हाथ

आयुष्मान खुराना की फिल्म को अपने संगीत से सजाएंगे हिमेश रेशमिया, सूरज बड़जात्या संग मिलाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Apr 09, 202602:21 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और शरवरी की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म का निर्माण सूरज बड़जात्या कर रहे हैं, जिन्हें 'हम आपके हैं कौन' और 'विवाह' जैसी पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। खबर है कि संगीतकार हिमेश रेशमिया भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं। वो फिल्म में अपने संगीत का जादू बिखेरेंगे। बता दें, 'प्रेम रतन धन पायो' (2015) के बाद, बड़जात्या और संगीतकार का ये दूसरा सहयोग होगा।