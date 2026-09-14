कम बजट में बनी इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

'हनुमान अंश' आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है। यह 2026 की सबसे बड़ी कम बजट वाली सफल फिल्मों में से एक है। 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक कुल 214.63 करोड़ रुपये की कमाई की है।

तेजा सज्जा की तेलुगु सुपरहीरो फिल्म 'हनु-मैन' को लोगों ने खूब पसंद किया था। लगभग 40 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने दुनिया भर में करीब 300-350 करोड़ रुपये की कमाई की थी।