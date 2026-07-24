रणबीर कपूर की इन फिल्मों ने की छप्परफाड़ कमाई, करोड़ों का बनाया रिकॉर्ड
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और इससे बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं रणबीर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।
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'एनिमल' और 'संजू'
साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर की फिल्म 'एनिमल' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म ने भारत में 553.87 करोड़ की कमाई की है। इसमें रणबीर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं।
रणबीर की साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'संजू' सुपरहिट साबित हुई थी। संजय दत्त के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 342.57 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
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'ब्रह्मास्त्र' और 'ये जवानी है दीवानी'
फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पहली बार रणबीर और आलिया भट्ट साथ नजर आए थे। इस फिल्म ने भारत में 268.56 करोड़ कमाए थे।
साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' में रणबीर के साथ-साथ दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्की मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। ऐसे में सिर्फ भारत में 188.57 करोड़ कमाए थे।
जानकारी
#5 'तू झूठी मैं मक्कार'
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' में रणबीर और श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारत में 147.28 करोड़ कमाए थे।