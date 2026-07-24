रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

रणबीर कपूर की इन फिल्मों ने की छप्परफाड़ कमाई, करोड़ों का बनाया रिकॉर्ड

लेखन अंशिका शुक्ला 07:52 pm Jul 24, 202607:52 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और इससे बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं रणबीर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में।