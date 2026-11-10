दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, हाई कोर्ट को मिला ई-मेल

ईमेल में दिलजीत के स्टेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है और कोई जोखिम नहीं ले रही।

ग्वालियर पुलिस प्रमुख सुकीर्ति सोमवंशी ने धमकी भरा मेल मिलने की पुष्टि की है। इसके बाद हाई कोर्ट परिसर और जजों के आवासों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। पुलिस धमकी देने वाले का IP एड्रेस ट्रेस करने में जुटी है।