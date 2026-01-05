धर्मेंद्र की प्रार्थनासभा से क्यों दूर थीं हेमा मालिनी? अलग आयोजन करने पर कही ये बात

धर्मेंद्र की प्रार्थनासभा का हिस्सा न बनने पर हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 12:17 pm Jan 05, 202612:17 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता, धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। देओल परिवार ने 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था जिसमें तमाम बॉलीवुड सितारे पहुंचे। उसी दिन हेमा मालिनी ने दोनों बेटियों, ईशा और अहाना देओल के साथ घर में पूजा रखी, लेकिन वह दिवंगत पति की प्रार्थना सभा का हिस्सा नहीं बनीं। सोशल मीडिया पर लगीं तमाम अटकलों के बाद, हेमा ने मामले पर चुप्पी तोड़ी है।