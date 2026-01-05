धर्मेंद्र की प्रार्थनासभा से क्यों दूर थीं हेमा मालिनी? अलग आयोजन करने पर कही ये बात
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता, धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। देओल परिवार ने 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था जिसमें तमाम बॉलीवुड सितारे पहुंचे। उसी दिन हेमा मालिनी ने दोनों बेटियों, ईशा और अहाना देओल के साथ घर में पूजा रखी, लेकिन वह दिवंगत पति की प्रार्थना सभा का हिस्सा नहीं बनीं। सोशल मीडिया पर लगीं तमाम अटकलों के बाद, हेमा ने मामले पर चुप्पी तोड़ी है।
बयान
"यह हमारे घर का निजी मामला है"
बॉम्बे टाइम्स के साथ बातचीत में हेमा ने कहा, "यह हमारे घर का निजी मामला है। हमने एक-दूसरे से बात की। मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरे समूह के लोग अलग हैं। फिर, मैंने एक दिल्ली में रखी क्योंकि मैं राजनीति में हूं। प्रार्थना सभा आयोजित करना महत्वपूर्ण था। मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, और वहां के लोग उनके (धर्मेंद्र) दीवाने हैं। इसलिए, मैंने वहां भी प्रार्थना सभा आयोजित की। मैं अपने किए से खुश हूं।"
दर्द
धर्मेंद्र के जाने से दर्द में हैं अभिनेत्री
हेमा ने कहा, "मेरे जन्मदिन (16 अक्टूबर) पर उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दीं। उनका जन्मदिन 8 दिसंबर को था, जब वह 90 वर्ष के हो रहे थे, और हम इसे धूमधाम से मनाने की सोच रहे थे। फिर अचानक, वह हमें छोड़कर चले गए। उन्हें इस हालत में देखना बहुत मुश्किल था।" यह कहते हुए अभिनेत्री भावुक हो गईं। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें आखिरी बार, 1 जनवरी को रिलीज फिल्म 'इक्कीस' में देखा गया है।