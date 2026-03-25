IFFD 2026 में धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में शामिल होंगी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि

लेखन ज्योति सिंह 04:49 pm Mar 25, 202604:49 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री-राजनेता हेमा मालिनी दिल्ली में आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (IFFD 2026) का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। 25 मार्च से महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें अभिनेत्री के पति और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ANI से बातचीत में, हेमा ने बताया कि महोत्सव में कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। वह इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें, धर्मेंद्र का नवंबर, 2025 में निधन हो गया था।