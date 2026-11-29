हीरा सोहल ने बताया सलमान खान के साथ 'मातृभूमि' में काम करने का अनुभव

'मातृभूमि' के गानों की आलोचना के बीच सलमान के समर्थन में उतरीं अभिनेत्री हीरा सोहल

लेखन अंशिका शुक्ला 12:34 pm Nov 29, 202612:34 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री हीरा सोहल आगामी फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में वह एक सैनिक की पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म जहां युद्ध की जमीनी हकीकत को दिखाती है, वहीं उन परिवारों के संघर्ष को भी सामने लाती है, जो सेना में तैनात अपने प्रियजनों की घर वापसी का इंतजार करते हैं। हीरा के लिए यह किरदार एक ऐसी दुनिया को करीब से समझने का मौका था, जिसका अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था।