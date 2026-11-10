'हैरी पॉटर' सीरीज क्रिसमस पर मचाने आ रही तहलका

HBO की सीरीज 'हैरी पॉटर' को मिली रिलीज तारीख, कब और कहां होगा प्रीमियर?

लेखन ज्योति सिंह 02:55 pm Nov 10, 202602:55 pm

क्या है खबर?

HBO की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'हैरी पॉटर' को आखिरकार रिलीज तारीख मिल गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले इस शो के पहले सीजन को आधिकारिक तौर पर 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' नाम दिया गया है। इसके जरिए हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया को वापस लाया जा रहा है। सीरीज में हैरी पॉटर का मुख्य किरदार डोमिनिक मैकलॉघलिन निभा रहे हैं।'हरमाइन ग्रेंजर' के किरदार में अराबेला स्टैंटन और 'रॉन वीस्ली' के किरदार में अलास्टेयर स्टाउट हैं।