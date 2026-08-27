गोलियों से छलनी हुए हरियाणवी गायक अंकित बालियान, जानिए उनके बारे में

हरियाणवी गायक अंकित बालियान को 20 गोलियों से भूना, जानिए कौन थे ये उभरते स्टार

लेखन नेहा शर्मा 09:31 am Aug 27, 202609:31 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के शामली में मशहूर हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिम के बाहर घात लगाए 4 अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ लगभग 20 राउंड गोलियां बरसाईं। सिर में गोली लगने समेत कई गंभीर चोटों के कारण अंकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं कि कौन थे अंकित बालियान और कैसे वो कम उम्र में ही संगीत जगत में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहे।