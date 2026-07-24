Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / फिल्मी पर्दे पर लौटेगी 'हैरी पॉटर' की जादुई दुनिया, इस दिन से देखने का मिलेगा मौका
फिल्मी पर्दे पर लौटेगी 'हैरी पॉटर' की जादुई दुनिया, इस दिन से देखने का मिलेगा मौका
'हैरी पॉटर' की जादुई दुनिया लौट रही

फिल्मी पर्दे पर लौटेगी 'हैरी पॉटर' की जादुई दुनिया, इस दिन से देखने का मिलेगा मौका

लेखन ज्योति सिंह
Jul 24, 2026
03:02 pm
क्या है खबर?

जादू और रोमांच की दुनिया में ले जाने वाली लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'हैरी पॉटर' बड़े पर्दे पर फिर लौट रही है। इस हॉलीवुड फ्रैंचाइजी की पहली किस्त 'हैरी पॉटर और फिलॉस्फर्स स्टोन' 2001 में रिलीज हुई, जिसने 25 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म के सिल्वर जुबली वर्ष का जश्न मनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स इसे बड़े पर्दे पर दोबारा से ला रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि फ्रैंचाइजी की सभी 8 फिल्में दोबारा से रिलीज की जाएंगी।

दस्तक

जानिए कब दोबारा से रिलीज होगी 'हैरी पॉटर' सीरीज

'हैरी पॉटर' निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि सीरीज को विश्वस्तर पर दोबारा से रिलीज किया जा रहा है। इसके लिए दर्शक 31 जुलाई से टिकटों को खरीद सकते हैं।

इसका प्रीमियर 27 अगस्त से 3 सितंबर, 2026 तक सिनेमाघरों में किया जाएगा। ये कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों के अलावा, भारतीय सिनेमाघरों में भी दस्तक देंगी।

बता दें, 'हैरी पॉटर' सीरीज मशहूर लेखक जेके रोलिंग के उपन्यासों पर आधारित है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

ADVERTISEMENT