'हैरी पॉटर' की जादुई दुनिया लौट रही

फिल्मी पर्दे पर लौटेगी 'हैरी पॉटर' की जादुई दुनिया, इस दिन से देखने का मिलेगा मौका

लेखन ज्योति सिंह 03:02 pm Jul 24, 202603:02 pm

क्या है खबर?

जादू और रोमांच की दुनिया में ले जाने वाली लोकप्रिय फ्रैंचाइजी 'हैरी पॉटर' बड़े पर्दे पर फिर लौट रही है। इस हॉलीवुड फ्रैंचाइजी की पहली किस्त 'हैरी पॉटर और फिलॉस्फर्स स्टोन' 2001 में रिलीज हुई, जिसने 25 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म के सिल्वर जुबली वर्ष का जश्न मनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स इसे बड़े पर्दे पर दोबारा से ला रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि फ्रैंचाइजी की सभी 8 फिल्में दोबारा से रिलीज की जाएंगी।