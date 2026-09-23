बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 'हनुमान अंश' ने बिगाड़ा 'दायरा' और 'वाइब' का खेल, डालें कमाई पर नजर

लेखन ज्योति सिंह 09:28 am Sep 23, 202609:28 am

क्या है खबर?

बाबा नीम करोली की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर जारी है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित इस बायोपिक ड्रामा को रिलीज के 46 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद फिल्म की दैनिक कमाई निर्माताओं को निराश नहीं कर रही। इसका असर करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' और कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' पर पड़ा है, जो रिलीज के पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गईं। आइए देखें फिल्मों की ताजा कमाई।