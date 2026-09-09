'हनुमान अंश' की टीम की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात

'हनुमान अंश' की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, साझा की तस्वीरें

लेखन अंशिका शुक्ला 12:40 pm Sep 09, 202612:40 pm

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित है। शोभिनव सत्या की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन दर्शकों के सकारात्मक प्रतिक्रिया से इसकी कमाई लगातार बढ़ी और रिलीज के एक महीने बाद फिल्म ने 143.13 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। इस बीच फिल्म की टीम ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।