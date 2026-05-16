हंसल मेहता लेकर आए देश का पहला AI कुकिंग शो 'खाना दिल से', यूट्यूब पर हुआ रिलीज मनोरंजन May 16, 2026

दिग्गज निर्देशक हंसल मेहता ने अपना नया कुकिंग शो 'खाना दिल से' लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ऐसा कुकिंग शो है जिसमें एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई है। इस शो को 'टेरिबली टाइनी टेल्स' (TTT) के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में देखा जा सकता है।

करीब 10 मिनट के इस पहले एपिसोड में सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाया गया, बल्कि खाने से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां और पुरानी यादें भी साझा की गई हैं, जो दर्शकों के दिल को छू लेती हैं। यदि आपको भी खाने के साथ-साथ अच्छी कहानियों का शौक है तो ये शो आपके लिए ही है।