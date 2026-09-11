'हैवान' रिव्यू: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म देख दर्शकों ने क्या कहा? 

दर्शकों के अनुसार, साइको किलर के किरदार में अक्षय का अभिनय दमदार है और कई जगह वह दर्शकों को डराने में कामयाब रहते हैं। हालांकि, कमजोर लेखन के कारण उनका किरदार उतना प्रभावी नहीं बन पाता।

वहीं, सैफ पहली बार नेत्रहीन व्यक्ति की भूमिका में नजर आए हैं और उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया है।

यह अभिनेता असरानी की आखिरी फिल्‍म है।

फिल्म का निर्देशन मजबूत है, जबकि प्रियदर्शन का अनुभव कहानी में साफ दिखाई देता है।