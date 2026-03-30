सैफ अली खान की 'हैवान' मलयालम फिल्म की होगी रीमेक? मोहनलाल से खास नाता

फिल्म

इस मलायालम फिल्म पर आधारित होगी 'हैवान'

टाइम्स नाउ के मुताबिक, फिल्म 'हैवान', प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म 'ओप्पम' पर आधारित है। उन्होंने जूम के साथ बातचीत में कहा, "'हैवान' फिल्म 'ओप्पम' पर आधारित है। 'ओप्पम ' प्रियदर्शन सर और मोहनलाल सर अभिनीत एक बड़ी सुपरहिट थ्रिलर फिल्म थी। यह 10 से 12 साल पहले बनी थी। 'दृश्यम' के बाद, यह मलयालम में आई। यह एक बहुत बड़ी हिट और एक बेहतरीन थ्रिलर है।" उन्होंने आगे बताया कि सैफ इस फिल्म में, मोहनलाल के अंधे किरदार को निभाएंगे।