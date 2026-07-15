'हैवान' का पहला लुक रिलीज

अक्षय कुमार ने दिखाई 'हैवान' की पहली खूंखार झलक, सैफ अली खान के साथ मचाएंगे तबाही

लेखन नेहा शर्मा 08:10 pm Jul 15, 202608:10 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 2 बड़े कलाकार अक्षय कुमार और सैफ अली खान के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से चर्चा में रही उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हैवान'का पहला लुक आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है, जिसका उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार था। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की पहली झलक देख लोग इसे इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। आइए जानें फिल्म में किस अंदाज में नजर आएंगे सैफ और अक्षय।