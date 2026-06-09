बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'है जवानी तो इश्क...' पर भारी पड़ी राम चरण की 'पेड्‌डी', कर डाली इतनी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:53 am Jun 09, 202609:53 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों ने अपना दबदबा बना रखा है। एक तरफ सुपरस्टार राम चरण की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेड्‌डी' की तूफानी कमाई लगातार जारी है। दूसरी ओर, वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी 'है जवानी तो इश्क होना है' अपना कब्जा जमाए बैठी है। साथ में बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' भी मौजूद हैं। कारोबारी दिनों में तीनों फिल्मों की कमाई ने क्या कमाल दिखाया है? कलेक्शन पर डालिए एक नजर।