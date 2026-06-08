'है जवानी तो इश्क होना है' और 'बंदर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क...' के आगे 'बंदर' का निकला दम, देखें ताजा कलेक्शन

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Jun 08, 202610:07 am

क्या है खबर?

वरुण धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का काफी समय से दर्शकों को इंतजार था। डेविड धवन द्वारा निर्देशित फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती दिखी हैं। फिल्म और इसके गाने, दोनों ही दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब साबित हुए जिसकी बदौलत वीकेंड पर इसने बढ़त हासिल की। दूसरी ओर, बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का रिलीज के दिन से बुरा हाल है।