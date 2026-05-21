फिल्म निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो...' का ट्रेलर लाॅन्च कार्यक्रम रद्द, आखिर कहां फंसा पेंच?

लेखन ज्योति सिंह 04:18 pm May 21, 202604:18 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन अभिनीत फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' लंबे समय से चर्चा बटोरती आई है। टिप्स फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम 21 फरवरी के लिए मुंबई में निर्धारित किया गया था, लेकिन हालिया अपडेट फैंस का दिल तोड़ सकता है। दरअसल, ट्रेलर रिलीज का कार्यक्रम आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की है और इसके पीछे का कारण भी बताया है।