फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' का धमाकेदार टाइटल ट्रैक रिलीज, सुनकर झूम उठेगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Jun 08, 202606:12 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की राेमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में रिलीज होकर दर्शकों का दिल जीत रही है। इस बीच, निर्माताओं ने फिल्म का धमाकेदार टाइटल ट्रैक जारी कर दिया है। टिप्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर आया यह गाना फिल्म के सभी कलाकारों की झलक को दिखाता है। गाने को जावेद और मोहसिन ने मिलकर तैयार किया है। इसके बोल मोहसिन शेख ने लिखे हैं।