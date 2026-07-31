वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की OTT रिलीज की तारीख आई सामने, जानिए कब और कहां देख सकते हैं?
अगर आप हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी के मूड में हैं, तो ZEE5 पर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' अब उपलब्ध है। फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है, जिसमें वरुण धवन ने जस्स का किरदार निभाया है।
जस्स अपनी पत्नी बानी (मृणाल ठाकुर) से रिश्ता टूटने के बाद इंग्लैंड चला जाता है, जहां उसकी जिंदगी में प्रीत (पूजा हेगड़े) की आती है। पर कहानी में तब एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब दोनों ही हीरोइनें गर्भवती हो जाती हैं, जिसके बाद जिंदगी में जमकर हंगामा मचता है।
'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में कब हुई थी रिलीज?
यह फिल्म इसी जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके निर्मता रमेश तूरानी हैं। फिल्म में मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे और मौनी रॉय जैसे कई जाने-माने कलाकार भी नजर आएंगे।
अब आप इसे ZEE5 पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप क्लासिक लव ट्रायंगल ड्रामा और हंसी-मजाक का तड़का पसंद करते हैं, तो इसे ZEE5 पर देख सकते हैं।