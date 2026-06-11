गुरु रंधावा के जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

घटना और जांच

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे बाइक सवार 2 बदमाश रंधावा के जिम के बाहर पहुंचे और 7 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, जबकि फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी है। जांच एजेंसियां फायरिंग के पीछे की वजह और वायरल पोस्ट व ऑडियो के कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं।