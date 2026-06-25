गायक गुरु रंधावा के जिम पर गोलीबारी करने वाले दोनों मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

तलाश

अन्य फरार आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस

इंडिया टुडे के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए यह मुठभेड़ दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हुई। घटना के CCTV फुटेज में दोनों हमलावरों को जिम परिसर में गोली चलाते हुए देखा गया था। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत निवासी दोनों आरोपियों पर लॉरेंस-अनिल पंडित गिरोह से जुड़े होने के संदेह में हैं। मुठभेड़ के दौरान, उनके पास से पाकिस्तान निर्मित हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।