गायक गुरु रंधावा के जिम पर गोलीबारी करने वाले दोनों मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

गायक गुरु रंधावा के जिम पर गोलीबारी करने वाले दोनों मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल
क्या है खबर?
पंजाबी गायक गुरु रंधावा के दिल्ली स्थित जिम पर गोलीबारी का मामला सामने आया था। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली। ताजा अपडेट है कि पुलिस ने गोलीबारी करने वाले दोनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की जिसके चलते हुई मुठभेड़ में उनके पैरों में गोली लगी और वह घायल हो गए। फिलहाल, दोनों आरोपियों को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तलाश
अन्य फरार आरोपियों की जांच में जुटी पुलिस
इंडिया टुडे के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए यह मुठभेड़ दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हुई। घटना के CCTV फुटेज में दोनों हमलावरों को जिम परिसर में गोली चलाते हुए देखा गया था। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के सोनीपत निवासी दोनों आरोपियों पर लॉरेंस-अनिल पंडित गिरोह से जुड़े होने के संदेह में हैं। मुठभेड़ के दौरान, उनके पास से पाकिस्तान निर्मित हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
घटना
इस कारण गायक के जिम पर की गई थी गोलीबारी
11 जून, 2026 की सुबह करीब 4 बजे पश्चिमी विहार स्थित 24HS फिटनेस जिम के बाहर गोलीबारी करने का मामला प्रकाश में आया था। बाद में, सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित नाम के एक शख्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने अरमान और तुषार नाम के 2 आरोपियाें को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, गायक की सलमान खान से कथित नजदीकी के कारण यह गोलीबारी की गई थी।