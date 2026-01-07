गुलशन देवैया नई फिल्म के लिए तैयार, साथ लौटीं पुरानी जोड़ीदार

गुलशन देवैया नई फिल्म के लिए तैयार, साथ लौटीं पुरानी जोड़ीदार
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया है। इस फिल्म में गुलशन देवैया नकारात्मक किरदार में थे, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। 'कांतारा 2' के बाद, गुलशन अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं। यह एक शॉर्ट फिल्म होगी, जिसमें अभिनेता के साथ उनकी पुरानी जोड़ीदार यानी, सैयामी खेर दोबारा नजर आएंगी। गुलशन और सैयामी फिल्म '8 AM मेट्रो' (2023) में साथ काम कर चुके हैं।
तस्वीरें
फिल्म के सेट से सामने आईं तस्वीरें
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, गुलशन और सैयामी की शॉर्ट फिल्म की चर्चा तब शुरू हुई, जब सेट से शूटिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। सूत्र की मानें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के उपनगरों में की गई है। निर्माताओं ने सेट बनाने की वजह असल जगहों पर फिल्मांकन का काम किया है। इसके पीछे निर्माताओं की मंशा कहानी को वास्तविक और जीवंत बनाना है। उधर, शूटिंग की वायरल तस्वीरों ने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है।
फिल्म
ब्लैक एंड व्हाइट होगी गुलशन और सैयामी की फिल्म
गुलशन और सैयामी की इस शॉर्ट फिल्म का शीर्षक अभी तक सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक नए फिल्म निर्माता द्वारा निर्देशित यह फिल्म अनकहे एहसासों और मानवीय संबंधों पर आधारित होगी, जिसके दृश्य ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किए गए हैं। सूत्र ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 1 जनवरी को शुरू हुई थी, जिसे 5 जनवरी को खत्म कर दिया गया था। हालांकि, फिल्म से जुड़े अन्य कलाकारों और रिलीज तारीख पर जानकारी आना बाकी है।