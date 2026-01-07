गुलशन देवैया की नई फिल्म पर अपडेट

गुलशन देवैया नई फिल्म के लिए तैयार, साथ लौटीं पुरानी जोड़ीदार

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am Jan 07, 202610:56 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया है। इस फिल्म में गुलशन देवैया नकारात्मक किरदार में थे, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। 'कांतारा 2' के बाद, गुलशन अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं। यह एक शॉर्ट फिल्म होगी, जिसमें अभिनेता के साथ उनकी पुरानी जोड़ीदार यानी, सैयामी खेर दोबारा नजर आएंगी। गुलशन और सैयामी फिल्म '8 AM मेट्रो' (2023) में साथ काम कर चुके हैं।