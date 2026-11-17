ग्रैमी 2027 की नामांकन सूची का ऐलान

ग्रैमी 2027 से बाहर हुई 'धुरंधर 2', ब्रिटिश गायिका रे को मिले सबसे ज्यादा नामांकन

लेखन ज्योति सिंह 10:10 am Nov 17, 202610:10 am

क्या है खबर?

ग्रैमी अवार्ड्स 2027 के लिए नामांकन की सूची जारी हो गई है। इस साल ब्रिटिश पॉप गायिका रे ने 11 श्रेणियों में नामांकन हासिल कर बेयॉन्से के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हालांकि, भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक खबर है। दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का म्यूजिक एल्बम ग्रैमी की आखिरी सूची में जगह बनाने से चूक गया है। रिकॉर्डिंग एकेडमी ने 16 नवंबर को 12 क्षेत्रों और 100 श्रेणियों में इन नामांकन की घोषणा की।