ग्रैमी 2027 से बाहर हुई 'धुरंधर 2', ब्रिटिश गायिका रे को मिले सबसे ज्यादा नामांकन
क्या है खबर?
ग्रैमी अवार्ड्स 2027 के लिए नामांकन की सूची जारी हो गई है। इस साल ब्रिटिश पॉप गायिका रे ने 11 श्रेणियों में नामांकन हासिल कर बेयॉन्से के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हालांकि, भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक खबर है। दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का म्यूजिक एल्बम ग्रैमी की आखिरी सूची में जगह बनाने से चूक गया है। रिकॉर्डिंग एकेडमी ने 16 नवंबर को 12 क्षेत्रों और 100 श्रेणियों में इन नामांकन की घोषणा की।
नामांकन
रे ने बेयोंसे के ग्रैमी रिकॉर्ड की बराबरी की
नामांकन सूची में, ब्रिटिश गायिका रे ने कुल 11 नामांकन हासिल किए हैं।
उन्हें उनकी एल्बम 'दिस म्यूजिक मे कंटेन होप' के लिए 'एल्बम ऑफ द ईयर' और सुपरहिट गाने 'व्हेयर इज माय हसबैंड' के लिए 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' व 'रिकॉर्ड ऑफ द ईयर' जैसी बड़ी श्रेणियों में जगह दी गई है।
इस तरह रे ने एक ही साल में किसी महिला कलाकार द्वारा सबसे ज्यादा ग्रैमी नामांकन पाने के बेयॉन्से के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🏆 Raye has been nominated in 11 categories at the 2027 #GRAMMYs:— RAYE Updates (@RayeUpdate) November 16, 2026
– Songwriter of the Year, Non-Classical
“THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.”
– Album of the Year
– Best Pop Vocal Album
“WHERE IS MY HUSBAND!”
– Song of the Year
– Record of the Year
– Best Pop Solo Performance… pic.twitter.com/hEo0jbnlKb
रिकॉर्ड
टेलर स्विफ्ट ने रचा इतिहास
ग्रैमी 2027 में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। उनके नए एल्बम 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल' को 'एल्बम ऑफ द ईयर' श्रेणी में जगह मिली है।
इसके साथ ही, गायिका संगीत इतिहास की दूसरी ऐसी कलाकार बन गई हैं, जिनके लगातार 5 स्टूडियो एल्बम इस सबसे बड़ी श्रेणी में नामांकित हुए हैं।
उनसे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ रैपर केंड्रिक लैमर के नाम था। हालांकि, वे आज तक यह पुरस्कार नहीं जीत सके।
शामिल
8 श्रेणियों के लिए शामिल हुई थी 'धुरंधर 2'
रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' को ग्रैमी में कोई नामांकन नहीं मिला है।
निर्माताओं ने फिल्म के संगीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस समेत 8 श्रेणियों में विचार के लिए भेजा था, जिसमें अरिजीत सिंह का गाना 'फिर से' भी शामिल था।
बता दें, ग्रैमी 2027 का आयोजन 7 फरवरी, 2027 को लॉस एंजिल्स के क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में होगा। वहीं, वोटिंग का आखिरी राउंड 10 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच होगा।