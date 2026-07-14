गोविंदा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया

गोविंदा इस फिल्म से करने जा रहे सिनेमा में वापसी, बोले- उम्मीद है लोग पसंद करेंगे

लेखन ज्योति सिंह 12:22 pm Jul 14, 202612:22 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के हीरो नंबर-1 गोविंदा एक बार फिर सिनेमा की दुनिया में लौटने को तैयार हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और अपनी वापसी फिल्म 'रूपा' का आधिकारिक ऐलान किया है। कार्यक्रम के दौरान, अभिनेता ने फिल्म का पोस्टर भी जारी किया और बताया कि इसमें उनके साथ नवोदित अभिनेत्री रानी स्वर्णकार नजर आएंगी। बता दें, गोविंदा को आखिरी बार 2019 में आई फिल्म 'रंगीला राजा' में देखा गया था। तब से वह सिनेमा से दूर हैं।