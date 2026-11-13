गोविंदा और कोमल रानी की तस्वीरें खींच रहीं ध्यान

गोविंदा और कोमल रानी की रोमांटिक तस्वीरों ने फैंस की उड़ाई नींद, बोले- जोड़ी नंबर 1

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Nov 13, 202612:20 pm

क्या है खबर?

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहे हैं। दोनों की रोमांटिक तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा है जो दोनों की आगामी फिल्म 'रूपा' से जुड़ी बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों को खुद कोमल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जिसके चलते उनके रिश्ते के बारे में चल रही अटकलों को फिर से हवा मिल गई है। लोग भी दोनों को साथ देखकर अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक सके।