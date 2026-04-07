'गोलमाल 5' में होगा सबसे बड़ा बदलाव

रोहित शेट्‌टी 'गोलमाल 5' में करेंगे सबसे बड़ा बदलाव, टूट जाएगी पिछली परंपरा

लेखन ज्योति सिंह 07:02 pm Apr 07, 202607:02 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' अपनी 5वीं किस्त को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है और इसमें अजय देवगन के साथ पिछली किस्तों के सितारे लौट रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार भी नए कलाकार के रूप में शामिल हुए हैं। इस बीच, खबर है कि 'गोलमाल 5' में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फिल्म में कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं होगा।