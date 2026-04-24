रिहाना 2 साल बाद भारत लौटीं

मशहूर गायिका रिहाना की 2 साल बाद भारत वापसी, आखिर क्या है वजह? देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 09:57 am Apr 24, 202609:57 am

क्या है खबर?

ग्लोबल आइकन और ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिहाना एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि वजह बेहद खास है। गायिका ने 2 साल के बाद भारत में कदम रखा है। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका दीदार करने के लिए फैंस उतावले दिखे। बता दें, रिहाना को आखिरी बार साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग समारोह में देखा गया था। उस वक्त उन्होंने अपनी गायिकी से बॉलीवुड को दीवाना बनाया था। अब 23 अप्रैल को रिहाना फिर भारत लौटीं।