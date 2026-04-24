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मशहूर गायिका रिहाना की 2 साल बाद भारत वापसी, आखिर क्या है वजह? देखें वीडियो
रिहाना 2 साल बाद भारत लौटीं

मशहूर गायिका रिहाना की 2 साल बाद भारत वापसी, आखिर क्या है वजह? देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह
Apr 24, 2026
09:57 am
क्या है खबर?

ग्लोबल आइकन और ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिहाना एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि वजह बेहद खास है। गायिका ने 2 साल के बाद भारत में कदम रखा है। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका दीदार करने के लिए फैंस उतावले दिखे। बता दें, रिहाना को आखिरी बार साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग समारोह में देखा गया था। उस वक्त उन्होंने अपनी गायिकी से बॉलीवुड को दीवाना बनाया था। अब 23 अप्रैल को रिहाना फिर भारत लौटीं।

वीडियो

मुंबई एयरपोर्ट में नजर आईं रिहाना

रिहाना का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे और अपने लुक को पोनीटेल, काले चश्मे और सोने की चेन से शानदार बनाया था। यहां पहुंचते ही उन्हें फैंस और पैपराजी से बात करते देखा गया। इस दौरान उनके साथ भारी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहे। गायिका ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, फैंस को फ्लाइंग किस दी और फिर कार में बैठकर वहां से रवाना हो गईं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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वजह

इस कारण भारत लौटीं ग्लोबल आइकन

रिहाना का मुंबई दौरा किसी शादी समारोह के लिए नहीं, बल्कि उनके खुद के लिए बताया जा रहा है। TOI के मुताबिक, गायिका एक फैशन इवेंट में शिरकत करेंगी जिसका आयोजन 24 अप्रैल को मुंबई में होगा। यहां वह अपने ब्रांड का लिमिटेड पॉप-अप लॉन्च कर सकती हैं। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, फैंस वीडियो पर उनके दोबारा भारत आने को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

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