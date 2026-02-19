'घूसखोर पंडित' को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनोज बाजपेयी की फिल्म का बदलेगा नाम

सुनवाई

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामला शांत करने का निर्देश दिया

'घूसखोर पंडित' को लेकर चल रहे विवाद पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने 19 फरवरी को सुनवाई की। इस दौरान फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पहले वाला शीर्षक वापस ले लिया है। हालांकि, नया शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म से जुड़ी पुरानी सामग्री हटा दी गई है। फिल्म किसी भी समुदाय का अपमान नहीं करती है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को शांत करने का निर्देश दिया।